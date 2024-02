Dieci anni di Vicenza for Children con il sorriso della stand up comedy a teatro

“Esprimi un desiderio”: Vicenza for Children inizia il proprio decennale con un sorriso Domenica 18 febbraio alle 17, al Teatro San Marco di Vicenza, Stand up comedy con Lanfranco Fossà.

Inizia con un sorriso, anzi con molti sorrisi ci si augura, l’attività 2024 di Vicenza for Children, l’associazione di promozione sociale che proprio quest’anno festeggia i 10 anni dalla fondazione. Dal 2014, infatti, è al fianco dei bambini ricoverati presso l’ospedale San Bortolo sostenendo con il proprio contributo, in collaborazione con l’Ulss 8 Berica, le tante necessità dei piccoli e delle loro famiglie.

“Ridiamo insieme”, infatti, è lo slogan con il quale l’associazione sta promuovendo lo “Stand up comedy”, in salsa veneta, spettacolo che domenica 18 febbraio al Teatro San Marco di Vicenza, con inizio alle 17, vedrà protagonista il “comico per passione”, il vicentino Lanfranco Fossà, già autore di una memorabile performance (“Te rangito o fèto da solo?”) un paio di anni fa al Castello di Romeo a Montecchio Maggiore, sempre a favore di Vicenza for Children.

Il nuovo spettacolo, per la regia di Matteo Spiazzi, s’intitola “Esprimi un desiderio”, con un esplicito sottotitolo scritto in corsivo: “Dove ti vedi dove vorresti essere, prima di capire che vai benissimo così”. Quello di Fossà, è un viaggio attraverso il tempo, dai mitici anni ’60 ai giorni nostri: una corsa ad ostacoli, intrisa di aneddoti personali e momenti di creatività teatrale, che mette in luce quelle sfide affrontate da chi le ha vissute e che oggi ricorda magari con un sorriso. Sul palco l’attore porterà uno dei suoi personaggi, Lenny, che partendo dal suo piccolo paese di campagna scopre il mondo e le tante diverse culture, grazie ai suoi numerosi viaggi all’estero e alle sue dis-avventure, nelle quali probabilmente molti si riconosceranno.

Ingresso su prenotazione al 392 9900987. online tinyurl.com/EsprimiUnDesiderio. Donazione consapevole: 8 euro. Info@vicenzaforchildren.it.

Il ricavato sarà utilizzato per acquistare le attrezzature necessarie a creare una sala monitoraggio EEG – Elettro Encefalogramma Pediatrico – dell’Ospedale San Bortolo per la diagnosi precoce dell’epilessia infantile, in collaborazione con l’Ulss 8.