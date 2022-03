Delitto di Chiampo, il sindaco Macilotti: “Comunità sconvolta”

Abbiamo sentito il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, che non si capacita di quanto successo nella sua comunità (leggi notizia sul delitto di Chiampo). Sergio e Lorena erano parte integrante della vita del paese. Persone conosciute, ben volute, impegnate nelle attività di paese, come quelle organizzate dal comitato Pieve. Le persone di Chiampo non si capacitano ancora di quanto successo.

“L’intera nostra comunità -scrive su Facebook – è sconvolta e incredula per la tragica vicenda che ha colpito una nostra famiglia. Io non ho davvero parole, perché qualsiasi parola in più mi pare inutile in questo momento dinnanzi a questa immane tragedia.

Non è per me il momento dei giudizi, ma il momento del raccoglimento e della preghiera per ricordare Sergio e Lorena, due persone solari, gioviali, a cui noi mancava mai un sorriso e una buona parola, due belle persone.

Prego col il cuore anche per Diego, non perché io assolva il suo terribile gesto, ma perché colpendo i suoi genitori ha ucciso di fatto anche la sua giovane vita”.