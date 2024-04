Dal Veneto treni nuovi per Austria e Germania

La compagnia DB-ÖBB che opera sulla linea Italia-Austria-Germania introduce nuovi treni Railjet di nuova generazione.

Tutti i nuovi convogli saranno operativi dall’autunno, ma già dall’8 aprile due nuove vetture iniziano a viaggiare sulla linea del Brennero, con partenza da Monaco di Baviera e arrivo a Verona alle ore 17.39.

Basandosi sui risultati di un’indagine sulle esigenze dei viaggiatori, la compagnia ha progettato i nuovi Railjet per offrire più privacy e comfort a bordo. Marco Kampp, CEO di DB Bahn Italia, ha dichiarato: “I nuovi Railjet, grazie alla loro tecnologia avanzata, garantiranno comfort e agio all’insegna della modernità. Viaggiare con i DB-ÖBB Railjet sarà sinonimo di comodità, semplicità e sostenibilità, consentendo ai passeggeri di partire da Bologna e Venezia via Verona per raggiungere Innsbruck o Monaco su vetture super moderne e tecnologicamente avanzate”.

La flotta dei nuovi treni è stata realizzata a Vienna dalla Siemens Mobility, seguendo un approccio innovativo nel design. Ogni treno offre oltre 500 posti a sedere, con sedili regolabili individualmente, poggiapiedi e possibilità di trasformare i sedili doppi in divani. La prima classe offre sedili in pelle di alta qualità e legno autentico, mentre in entrambe le classi sono disponibili prese di corrente, ricarica USB e ricarica wireless.

Ogni treno dispone di 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in classe business. È disponibile la connessione Wi-Fi a bordo e giornali digitali, mentre la carrozza multifunzionale offre servizi per passeggeri con esigenze speciali, portabiciclette e spazio per attrezzature sportive. Un ristorante di bordo con tavoli e sgabelli da bar e tre zone snack completano l’offerta a bordo.