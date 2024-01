Dal 23 gennaio restringimento della carreggiata in strada di Longara e del Tormeno

Per la posa dei sottoservizi a cura di V-RetiDa martedì 23 gennaio partiranno i lavori di posa dei sottoservizi, a cura di V-Reti, che comporteranno il restringimento temporaneo della carreggiata in alcuni tratti di strada di Longara e strada del Tormeno.Il restringimento verrà attuato dalle 8.30 alle 17, garantendo comunque la circolazione veicolare e il transito dei pedoni.I lavori si svolgeranno dal 23, meteo permettendo, e si protrarranno per un periodo compreso tra le due e le tre settimane.Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).