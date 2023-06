Curiosità – Anche Escort Advisor omaggia Berlusconi

Fra migliaia di messaggi di condoglianze e commenti spicca per curiosità anche il tributo dato all’ex premier Silvio Berlusconi dal noto sito di incontri Escort Advisor.

Scrivono: “Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, saluta Silvio Berlusconi dedicandogli per qualche ora l’home page del sito.

Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia.

Se oggi la parola “escort” è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai Processi a carico di Silvio Berlusconi.

La parola “escort” nel mondo, anche anglosassone, è poco utilizzata e spesso ha altri significati. Nel gergo del settore si tende ad utilizzare parole più spinte e derivanti dal turpiloquio: “Nuten” in tedesco, “putas” in spagnolo, “loft girls” in inglese, per esempio.

La grande risonanza dei Processi a Berlusconi ha fatto sì che gli italiani abbiano iniziato a cercare su Google la parola “escort” senza remore.

Una parola meno offensiva e più dignitosa per le operatrici del sesso.

Probabilmente un caso unico in tutto il mondo degli incontri per adulti.

Un omaggio, quindi ad un uomo che pubblicamente ha contribuito a normalizzare, anche se a modo suo, un settore ancora oggi controverso”.