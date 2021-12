Crema amara per Tennis Comunali Vicenza: arriva la retrocessione in A2

Serviva l’impresa, ma questa non è arrivata: il Tennis Comunali Vicenza, al termine del playout contro Crema, deve salutare l’A1, tornando nella categoria inferiore. Dopo il 3-3 del match d’andata, i berici a Crema sono stati sconfitti 5-1 dalla formazione lombarda. Pesanti le assenze per i vicentini, soprattutto a causa dell’infortunio di Marco Cecchinato e Aljaz Bedene, oltre che a Tommaso Dal Santo, bloccato dal mal di schiena.

Non è bastato un ottimo Tobias Kamke, capace di trascinare i più giovani compagni nell’ultimo assalto. Il tedesco ha anche messo a segno l’unico punto della giornata, sfiorando anche il successo nel doppio.

La situazione era subito parsa difficile dopo i primi tre singolari: Bosio, Peruffo e Dal Santo erano stati battuti da Ruggeri, Datei e Ungur, quest’ultimo favorito dall’infortunio di Dal Santo. Infine, il doppio Lorenzi-Datei ha battuto Peruffo e Zen, decretando la retrocessione dei vicentini.

“Che dire, sapevamo che sarebbe stata durissima e devo dire che i nostri avversari oggi hanno alzato ulteriormente l’asticella – il commento a caldo del presidente Enrico Zen – In particolar modo Datei ha disputato due grandissimi match, avvantaggiato in parte dalla superficie di casa più veloce. Vorrei fare i complimenti a Tobias Kamke che, oltre a chiudere la stagione imbattuto in singolare con un vincente 4 su 4, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. Basti pensare che sabato sera é arrivato a mezzanotte passata pur di scendere in campo. E poi ci sono i nostri giovani, cresciuti tanto e che il prossimo anno potranno fare un ulteriore salto di qualità per provare a riconquistare la serie A1 che sarà il nostro obiettivo”.

TC Crema – Tennis Comunali Vicenza 5-1 (andata 3-3)

Adrian Ungur (C) b. Tommaso Dal Santo (V) 1-0 rit.

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Gabriele Bosio (V) 6-3 6-2

Gabriele Datei (C) b. Giovanni Peruffo (V) 6-3 6-1

Tobias Kamke (V) b. Paolo Lorenzi (C) 6-1 6-3

Adrian Ungur/Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Tobias Kamke/Gabriele Bosio (V) 6-2 3-6 10-6

Paolo Lorenzi/Gabriele Datei (C) b. Enrico Zen/Giovanni Peruffo (V) 6-2 6-2