Risalgono gli indici relativi al Covid-19 in Veneto, che nella giornata di ieri registra 945 nuovi casi e 12 morti; i totali sono rispettivamente di 2.676.788 contagi e 16.575 vittime.



Tornano ad aumentare i positivi ufficiali, che sono 16.344, 212 in più in 24 ore.

Aumentano (+23) i ricoveri in area non critica, che sono 996, mentre scendono a 43 (-2) quelli in terapia intensiva. (ANSA).