COVID VENETO – 3.922 contagi in 24 ore

Dati pesanti per il Covid in Veneto che, nelle ultime 24 ore, segna 3.922 nuovi contagi (ieri erano stati 2.533).

Si registrano anche 15 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia sale a 2.617.681, quello dei decessi a 16.199. I malati attuali in regione sono 52.013 (- 1.158).

Dopo il balzo dei ricoveri registrato ieri, oggi la situazione clinica mostra dati migliori: i pazienti Covid in area medica sono 1.626 (-9), quelli in terapia intensiva 74 (+1). (ANSA).

