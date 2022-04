Covid, nuova variante Xe del 10% più contagiosa, cosa dicono gli esperti

L’hanno denominata Xe la versione aggiornata di Sars-CoV-2 rintracciata il 19 gennaio scorso dall’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria inglese. È emersa in Gran Bretagna, dove si registrano già oltre 600 casi, ma si segnalano già casi anche dalla Francia e dalla Danimarca. Secondo la Uk Health Security Agency (Ukhsa) si tratta di un nuovo mutante emergente del coronavirus pandemico. Per il momento non sembra più letale ma il fatto che sia più contagiosa è preoccupante perché crea una diffusione enorme del contagio con il coinvolgimento non solo della popolazione ma anche degli operatori sanitari, secondo Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Speranza.