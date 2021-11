Covid in Veneto, cresce la paura: i contagi aumentano (+1.603), 4 i morti

Aumentano i contagi nelle province venete anche oggi, con 1.603 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono infatti 18.628 gli attualmente positivi in isolamento, un dato in continua crescita. Quattro le vittime. Prima tra tutte le province per maggior numero di nuovi contagiati è Padova, dove si sono registrati 495 nuovi contagi, seguita da Treviso con 308 casi. A Venezia i casi nelle ultime 24 ore sono stati 251, a Vicenza 233, mentre aVerona 186. A Belluno sono 59 i nuovi casi, a Rovigo 48.