Covid: da lunedì 28 febbraio il Veneto è in zona bianca

Si allentano ulteriormente le restrizioni in Veneto, che a seguito del continuo calo dell’occupazione dei posti letto negli ospedali e nelle terapie intensive, tornerà già lunedì in zona bianca. Passa in giallo il Friuli Venezia Giulia, mentre diventeranno bianche anche Campania, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano.

Nel report relativo al monitoraggio nazionale si può leggere: “L’epidemia conferma un trend in decrescita nell’incidenza, nella trasmissibilità ed anche nel numero dei ricoveri. È comunque necessario continuare con il rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive raccomandate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento”.