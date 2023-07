Costabissara – I cittadini hanno donato 223 mila kg di abiti negli ultimi 3 anni, rinnovata sinergia con Humana

Raccolta di abiti usati Humana: prosegue la sinergia con il comune di Costabissara

Il comune di Costabissara rinnova la sinergia con Humana People to People Italia che porta importanti benefici ambientali e sociali

Il comune di Costabissara (VI) ha rinnovato la collaborazione con l’organizzazione di cooperazione internazionale Humana People to People Italia, che si occupa della raccolta e dell’avvio a recupero degli abiti usati sul territorio.

Negli ultimi tre anni i cittadini del comune vicentino hanno affidato a Humana 223.493 chili di indumenti e scarpe usati, dimostrando una crescente attenzione per questo servizio.

Il riutilizzo degli abiti usati attraverso la filiera dell’organizzazione permette di generare impatti positivi per la salvaguardia delle risorse del nostro pianeta ma anche di finanziare attività socio-ambientali in Italia e progetti di sviluppo nel mondo. Nel 2022, la Federazione di Humana complessivamente ha realizzato 1.410 progetti di sviluppo dedicati all’istruzione, alla tutela della salute e all’agricoltura sostenibile con benefici per 16,3 milioni di persone.

A ciò si aggiungono importanti contributi ambientali: grazie agli indumenti dei cittadini di Costabissara raccolti da Humana, è stato possibile evitare l’emissione di 1.363.307 chili di anidride carbonica, risparmiare 1.340.958.000 litri d’acqua e impedire l’utilizzo di 67.048 chili di pesticidi e di 134.096 chili di fertilizzanti.

Inoltre, il servizio fornito gratuitamente da Humana People to People Italia consente di ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti, con un conseguente risparmio economico per i cittadini. Per Costabissara in particolare si calcola che complessivamente siano stati risparmiati negli ultimi tre anni €40.229 euro di costi di smaltimento.

Il comune di Costabissara ha recentemente ricevuto anchel’Humana Eco-Solidarity Award per la migliore raccolta di abiti usati della provincia di Vicenza nel 2022. La consegna di tale riconoscimento avviene nella cornice dell’anniversario dei 25 anni di attività dell’ente non profit, che ricorre quest’anno.

Per trovare il contenitore Humana più vicino è sufficiente visitare la pagina https://raccoltavestiti.humanaitalia.org/trova-il-contenitore/ o scaricare l’app gratuita Junker.

Humana Italia è il primo operatore in Italia per la gestione integrata del servizio di raccolta abiti con 25 anni di esperienza. Per noi, trasparenza, eticità e sostenibilità della filiera sono punti cardine del nostro lavoro.

Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative e attività, è sempre possibile contattarci (rovigo@humanaitalia.org – 0425 697407) o consultare il sito dedicato: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org.