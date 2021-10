CORNEDO – Investimenti per 6 mln di euro di Viacqua per migliorare le reti

Condiviso con l’amministrazione il piano degli interventi 2021-2026 per il territorio cornedese

Nelle scorse settimane il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman, ha incontrato gli amministratori di Cornedo Vicentino per condividere gli obiettivi di miglioramento del servizio idrico e il relativo piano di interventi previsto dalla Società per il periodo 2021-2026, con un investimento complessivo di quasi 6 mln di euro tra opere di acquedotto e fognatura.

La zona di Cornedo può contare su una rete idrica di 158 km, lungo la quale sorgono 24 serbatoi e 7 impianti di rilancio, alimentati per lo più dal collettore consortile che raccoglie l’acqua dalle sorgenti di Recoaro Terme e Valdagno. A queste si aggiungono anche alcune sorgenti minori (Fontanelle, Giuli Nova, Prà Capei) e il pozzo di Spagnago.

Sul fronte del sistema fognario, sono 66 i km di tubazioni che indirizzano i reflui al depuratore di Trissino. Si tratta di fognatura mista, ma in alcune zone sono già stati eseguiti interventi di separazioni tra la linea delle acque nere e quella riservata alle sole acque meteoriche. Nelle aree non ancora collegate al sistema fognario, invece, sono tutt’ora in funzione alcune vasche Imhof (Zamperetti, Spagnago, Refoschi, Ceolati, Colombara).

Per migliorare la distribuzione dell’acqua potabile, l’impegno di Viacqua sarà rivolto alla progressiva sostituzione dei tratti di condotta di acquedotto che risultano più ammalorati, in modo da contenere le perdite idriche, e al tempo stesso completare alcuni lavori di interconnessione tra diversi distretti idrici per assicurare la continuità del servizio anche in caso di guasti. Nel triennio 2021-2023 i lavori interesseranno Via Monte Verlaldo, Via Montepulgo, Contrà Motto di Cereda, Via Caecchioli, loc. Montagna, Via Lucca, Via Vicario, Via Giarrette, Via Verdise, con interventi per 2,4 mln di euro complessivamente.

Nella pianificazione 2023-2026 rientrano invece i lavori sostituzione acquedotto in Via Monte Ortigara, Via Refoschi, Piazza Muzzolon, Via Grigio, Via Motto, Via Budrion, Via Stivanelli, Via Sudiri Sotto e Via San Rocco.

Per quanto riguarda invece la rete fognaria, il piano illustrato dai vertici di Viacqua prevede l’estensione della rete in zone non servite, per un totale di circa 850 abitanti che beneficeranno del nuovo servizio, a fronte di investimenti per 3,5 mln di euro. In questo quadro rientrano le estensioni in Via Monte Verlaldo, Via Monte Grappa, loc. Montagna, Via Caecchioli per le quali è già stato avviato l’iter progettuale.

Sul triennio 2023-2026 troviamo poi le estensioni che riguarderanno Via Belvedere, Via Tezze Cornedo, Via Riobonello, Via Motto, Via Budrion, Via Stivanelli, Via Stringari, Via Michelin e Via Nanti.

“Interventi costanti e puntuali sul territorio – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – sono la chiave per mantenere in efficienza le reti che gestiamo. Quando ci troviamo in zone di collina, come succede a Cornedo, subentrano anche altre sfide, per assicurare una sempre maggiore connessione alla rete fognaria e superare e prevenire ogni criticità nella fornitura di acqua potabile. Per ottimizzare i lavori, molti degli interventi coinvolgeranno sia la linea di acquedotto che quella fognaria, così da ridurre tempi di cantiere e disagi.”

“Sono estremamente soddisfatto dell’approccio di vicinanza al territorio cornedese messo in atto con questi investimenti da Viacqua – è il commento del Sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro – la condivisione dei progetti eseguita con il Presidente ed i tecnici porterà infatti a raggiungere ed estendere sia la rete acquedottistica che fognaria in quelle zone non ancora servite, ma che sono densamente popolate. Stiamo infatti registrando un fenomeno di ripopolazione delle 62 contrade di Cornedo, ed assicurare i servizi essenziali a tutti i miei cittadini, in un territorio così vasto ed urbanisticamente diversificato, è una priorità per la mia amministrazione.”