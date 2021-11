Cornedo – Arrestato 34enne violento con la madre: era stato allontanato dalla sua abitazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel pomeriggio di giovedì 18 novembre i carabinieri della Stazione Carabinieri di Valdagno hanno arrestato M.Z., di 34 anni, originario di Valdagno, su ordine Tribunale di Vicenza a causa delle condotte violente del giovane nei confronti della madre.

Il 34enne, rintracciato all’interno dell’abitazione della madre in Cornedo, a partire dal 2019 era stato allontanato dall’abitazione in cui conviveva con la stessa, con il divieto di avvicinarsi a quest’ultima, a causa delle violenze e dei maltrattamenti posti in essere all’interno delle mura domestiche.

Nel corso del tempo è stato tuttavia possibile appurare la puntuale e reiterata violazione del suddetto provvedimento. Tali violazioni hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita nella giornata del 18 novembre scorso.

A termine delle formalità di rito lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Vicenza, e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.