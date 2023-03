CORNEDO – 60enne in bicicletta cade nel canale, salvato grazie ai passanti

In bicicletta alla ricerca del cane, rischia di morire dopo essere finito in un canale. Intorno alle 17 di ieri, lungo la strada provinciale 246 nel tratto di via Monte Verlaldo a Cornedo, un 60enne di Brogliano è caduto nella roggia di fianco alla strada.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, ad accorgersi dell’incidente sono stati gli automobilisti in transito nella zona. Alcuni residenti del posto sono intervenuti per salvare l’uomo, prendendo una scala e avvertendo il 118. Tempestivo l’intervento del Suem e dei vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo, sollevandolo con grande precauzione, prima di essere trasferito all’ospedale di Valdagno.

Il cane che stava cercando l’uomo, infine, è stato ritrovato e riconsegnato alla moglie.