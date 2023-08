COREA DEL SUD – JAMBOREE 2023: IN SALVO A SEOUL GLI SCOUT VICENTINI

Concluso in anticipo il raduno mondiale dello scoutismo, in Corea del Sud, a causa dell’arrivo del tifone Khanun. Evacuati nella capitale i 1200 partecipanti partiti dall’Italia, tra cui diversi scout vicentini, anche grazie alla stretta collaborazione con l’Ambasciata Italiana. Il videomessaggio della vicentina Giorgia Caleari, capodelegazione del contingente italiano: “Stiamo tutti bene, per i ragazzi comunque un’importante esperienza”.