Controlli sull’Altopiano di Asiago: 10 lavoratori “in nero” di cui 2 minorenni: 177mila euro di multa a un ristoratore

I finanzieri della Tenenza di Asiago, unitamente ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato un accesso ispettivo presso i locali di un noto locale di ristorazione sito nel Comune di Enego. L’intervento ha permesso di individuare varie irregolarità: infatti è stata constatata la presenza di 5 lavoratori impiegati “in nero”, di cui due minorenni, e 5 lavoratori assunti irregolarmente.

Nei confronti del responsabile della struttura sono state irrogate sanzioni per oltre 177 mila euro, in quanto il datore di lavoro, oltre ad aver impiegato lavoratori senza la preventiva comunicazione obbligatoria, ha corrisposto in numerose occasioni, le retribuzioni in contanti ai propri dipendenti.

Inoltre lo stesso ha impiegato “in nero” anche due lavoratori minorenni, non adempiendo alle previste denunce contributive all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e ad aggiornare il libro unico del lavoro. Per tali circostanze l’Ispettorato del Territoriale del Lavoro di Vicenza, ha emesso un provvedimento immediato di sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre le Fiamme Gialle asiaghesi e i funzionari ispettivi dell’Ispettorato hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza il rappresentante legale della società che gestisce il ristorante sottoposto a controllo, per violazione delle specifiche norme poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, nonché i genitori esercenti la patria potestà sui minori interessati dalla vicenda.