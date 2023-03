Controlli straordinari dei Carabinieri nel Bassanese: sequestri di droga e multe per abbandono di rifiuti

A partire dalle prime ore del pomeriggio sino a tarda sera di ieri, la Compagnia

Carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal

Comando Provinciale di Vicenza, ha dato corso ad un’attività imponente, realizzata tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi

Stazione, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo CC Cinofili di Torreglia e della Stazione

Carabinieri Forestale di Bassano del Grappa.

Sono stati eseguiti numerosi controlli, compresi quelli effettuati dalla Sezione Radiomobile

mediante l’utilizzo dell’etilometro. Analoghi controlli sono stati eseguiti anche presso la

stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e aree solitamente frequentate da giovani, mediante

l’impiego di pattuglie coi colori d’istituto e di pattuglie di carabinieri in abiti borghesi, per un totale

di 21 militari e 10 automezzi.

Durante le operazioni di controllo, nei Comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Cassola e Nove, i

militari hanno rinvenuto varia sostanza stupefacente per uso personale, per un totale di 12,5 grammi

di “hashish” e 7 di “marijuana”, abilmente nascosti su sei giovani, tutti

segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori; a carico di tre è stata ritirata la

patente di guida.

Nel Comune di Schiavon, un 67enne del luogo, invece, è stato sorpreso intento a scaricare rifiuti

ingombranti da demolizione nell’area di pertinenza della propria abitazione; è stata comminata la

sanzione amministrativa pari a euro 600,00, non avendo conferito tali rifiuti ad appositi impianti di

gestione per il loro trattamento ai fini di recupero/riutilizzo.

In totale sono stati controllati: 106 persone; 53 veicoli; 11 controlli esercizi pubblici; 6 perquisizioni personali.