Controlli straordinari a Lonigo: staccato un foglio di via

Nel corso della giornata di ieri è stato attuato un mirato Servizio Straordinario di Controllo del Territorio nel Comune di Lonigo, con la partecipazione della Polizia di Stato – Questura di Vicenza, Polizia Ferroviaria, Guardia di Finanze e Polizia Locale di Lonigo.

Il controllo è stato disposto, su indicazione del Questore della Provincia di Vicenza, Dario SALLUSTIO, in considerazione delle varie segnalazioni ricevute nelle scorse settimane in ordine ad una prospettata recrudescenza di reati contro il patrimonio, soprattutto furti, nella zona (notizia peraltro riportata anche dalla stampa locale).

Nel corso delle attività, una speciale attenzione è stata prestata alle verifiche nei pressi della Stazione Ferroviaria , così come all’interno di Sale Gioco e dei Bar ove sono collocati apparecchi per giochi d’azzardo elettronici (VLT).

In particolare, durante il controllo presso il Bar della Stazione, è stato rintracciato un cittadino italiano, non residente in provincia, con numerosi precedenti per i reati di rissa, falso monetario, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, nonché un avviso orale del Questore di Verona. In considerazione della pericolosità sociale rappresentata, il Questore di Vicenza ha emesso, nei suoi confronti, la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio per un periodo di 3 anni dalla provincia di Vicenza.

Per quanto riguarda, invece, gli esiti complessivi dell’operazione straordinaria di controllo del territorio, sono stati effettuati 4 posti di controllo lungo le arterie di accesso, controllando 21 autoveicoli e 90 persone, di cui 26 straniere e 15 con precedenti penali e/o di Polizia.