Controlli dei Carabinieri nel weekend: alcool e droga in auto, raffica di segnalati

Dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Bassano del Grappa sono avvenuti durante lo scorso fine settimana.

I servizi ad alta visibilità, legati in prevalenza alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati eseguiti principalmente dai militari della Sezione Radiomobile, mediante l’utilizzo dell’apposito etilometro per prevenire i molteplici incidenti stradali e quindi garantire la salvaguardia dell’incolumità di tutti gli utenti delle strade. Nel contempo sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo i principali snodi stradali. Il bilancio dei controlli straordinari ha portato al deferimento alla Procura della Repubblica di Vicenza da parte dei Carabinieri di Nove di un 25enne di Marostica, trovato la tarda serata del 10 febbraio, in via Bassanese di Schiavon, alla guida della sua vettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso ben oltre il limite consentito; nel contempo il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e la sua patente di guida è stata ritirata. Questa notte attorno alle 00:30 circa, i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in viale Armando Diaz di Bassano del Grappa, direzione viale A. de Gasperi, in seguito ad un investimento di un pedone sulle strisce pedonali. Sottoposto ad accertamenti alcolemici mediante l’etilometro in dotazione all’Arma dei Carabinieri, il conducente neopatentato, un 19enne bassanese, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a quasi un grammo per litro e per questo motivo anch’egli è stato deferito alla Procura berica per guida in stato di ebbrezza alcolica. Anche in questo caso la sua patente di guida è stata ritirata ed il veicolo affidato ad un familiare. Le condizioni di salute del pedone sono tuttora in corso di accertamento presso l’ospedale di Bassano.

Il pomeriggio del 10 febbraio, invece, a Romano d’Ezzelino, i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto al controllo di una vettura con a bordo quattro giovani, i quali – sin da subito – avevano manifestato un evidente stato di agitazione ed in più, all’interno dell’abitacolo, era perfettamente percepibile il consueto odore acre dei cannabinoidi. E così, all’esito della loro perquisizione personale, uno dei passeggeri, residente in provincia di Padova, è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di marijuana, contenuta in due involucri di cellophane, il primo tenuto nella tasca dei pantaloni ed il secondo occultato nel giubbotto. Il giovane è stato così segnalato al Prefetto di Padova quale assuntore di sostanze stupefacenti.