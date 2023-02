Controlli a tappeto dei carabinieri a Montecchio – Tenta di rubare alimenti in un supermercato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza nel corso del fine settimana hanno svolto un

servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati nella città

castellana con particolare riferimento alla località “Alte”.

I fatti

Durante le giornate di venerdì 10 e sabato 11 febbraio sono stati svolti posti di controllo e

pattugliamenti dinamici al fine di prevenire il verificarsi di detti reati.

Le operazioni

A partire dalle 07.00 del mattino del 10 febbraio sino alle 24.00 del’11 febbraio un complesso di 13

equipaggi e 34 militari della Tenenza di Montecchio Maggiore, con il supporto delle Stazioni

Carabinieri di Arzignano, Chiampo, Montebello e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno

effettuato 20 posti di controllo in Montecchio Maggiore, con particolare attenzione alla località

“Alte” con un totale di 111 controlli svolti a mezzi ed automobilisti, tra cui 15 soggetti d’interesse

operativo.

Nel contesto delle attività svolte è stato inoltre denunciato per tentato furto un cittadino straniero

originario dell’est Europa per furto di generi alimentari presso un noto supermercato di Viale

Europa, ed inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza un ventenne poiché trovato in

possesso di 3 grammi di hascisc per uso personale.

A ciò si è aggiunto il controllo di due esercizi pubblici, presso cui sono stati raccolti elementi

d’interesse per la valutazione di eventuali proposte di chiusura per motivi di ordine e sicurezza

pubblica.