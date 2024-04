Contrabbando di falsi orologi: maxi operazione, siti oscurati, 15 indagati

I Finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, in collaborazione con i Reparti del Corpo territorialmente competenti, hanno eseguito una perquisizione personale, informatica e locale disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di 15 individui. Questi soggetti erano coinvolti nella commercializzazione online di prodotti contraffatti, in particolare orologi di marchi prestigiosi.

L’operazione, avviata dopo un’analisi condotta in collaborazione con Assorologi (Associazione Italiana Produttori e Distributori di Orologeria), ha rivelato un sistema di frode noto come “Hidden Links”. In pratica, i venditori abusivi non inserivano immagini dei prodotti contraffatti nei propri canali di vendita, ma utilizzavano immagini prese dai siti ufficiali dei marchi di orologeria, associandole a un mero codice identificativo. Questo codice veniva poi utilizzato sui canali social per finalizzare la vendita illecita.

Il sistema di frode è particolarmente subdolo poiché le pagine web apparentemente regolari rendevano difficile individuare la contraffazione, eludendo anche eventuali controlli da parte dei gestori delle piattaforme.

In concomitanza con le perquisizioni, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della Procura locale. Questo decreto ha portato all’oscuramento di 163 risorse digitali presenti su Twitter, Instagram, Facebook, Telegram e altri siti web.

Durante le operazioni, sono stati sequestrati numerosi dispositivi (smartphone, PC, tablet) contenenti tracce telematiche delle attività illecite svolte.

È importante sottolineare che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà accertata definitivamente solo con una sentenza irrevocabile di condanna.