Contra’ Pescherie Vecchie, il Comune riduce l’orario di attività del locale “Ai Due Calici”

Il Comune si sta attivando per adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della tranquillità dei residenti di contra’ Pescherie Vecchie e con questo obiettivo il direttore dell’area Servizi al territorio, uffici pubblici esercizi e polizia amministrativa ha avviato un procedimento per la riduzione dell’orario di apertura di un locale del luogo fino alle 20.

Il provvedimento arriva dopo una serie di episodi strettamente legati al pubblico esercizio in questione, “Ai Due Calici”, segnalati anche dalla polizia locale attraverso alcuni verbali di contestazione nei confronti di avventori del locale per il mancato rispetto dell’ordinanza del 3 dicembre scorso (che reitera quelle adottate fin dallo scorso giugno) la quale vieta il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, lo scorso 16 dicembre si è registrato un grave episodio con la deflagrazione di un ordigno artigianale nella vetrata del locale.

“Questi episodi – dichiara il primo cittadino – confermano la presenza di un pregiudizio arrecato alla sicurezza e, più in generale, all’ordine pubblico. La grave situazione di disagio richiede questo intervento per riportare un clima più sereno anche attraverso i controlli che proseguiranno in tutto il centro e che mirano a garantire la tranquillità e la tutela dei residenti e dei commercianti, in attesa che gli inquirenti facciano chiarezza sugli episodi di violenza accaduti in centro negli ultimi giorni”.

In ragione dell’urgenza di intervenire in prossimità della chiusura delle scuole e in vista delle festività natalizie, si assegna il termine per eventuali osservazioni e/o memorie fino alle 20 del 23 dicembre 2021.

Ai sensi della legge regionale del 2007 sulla disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il sindaco ha facoltà di decidere per quanti giorni applicare la riduzione dell’orario di apertura.