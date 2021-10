Classifica criminalità – Vicenza guadagna 4 posizioni: ma tante frodi informatiche e furti in abitazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

In base alla classifica annuale stilata dal Sole24Ore che misura l’indice di criminalità per provincia Vicenza (relativo al 2020) si piazza al 73esimo posto fra le 106 province italiane. Questa classifica finale è calcolata sul numero di denunce per 100 mila abitanti e chi si trova nelle prime posizioni, di fatto, sta peggio. Nel 2020 (dati del 2019) Vicenza era 69esima ed ha quindi guadagnato 4 posizioni.

A guidare la classifica è Milano. La prima delle venete è Venezia al 18esimo posto. Padova è al 27esimo posto. Verona al 54esimo. Rovigo è poco dopo al 77esimo posto. Belluno è all’85esimo posto. Sta meglio di tutte Treviso, al 103esimo posto su 106. A Vicenza sono state depositate 21.228 denunce (2461,6 ogni 100 mila abitanti). Nel 2019 le denunce erano state 24.416 (circa 3000 in più). Un calo netto probabilmente dovuto ai periodi di lockdown.

La città più ‘pericolosa’ è Milano con 4866,3 denunce ogni 100 mila abitanti mentre la città più sicura è Oristano con 1654,3 denunce.

Per quanto riguarda i singoli reati:

Danneggiamenti: Vicenza è al 64esimo posto in Italia

Truffe e frodi informatiche: Vicenza è al 17esimo posto in Italia (terza in Veneto dopo Belluno e Venezia) con 4092 denunce (474,5 ogni 100 mila abitanti)

Delitti informatici: Vicenza è al 60esimo posto

Violenze sessuali: Vicenza è al 35esimo posto

Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile: Vicenza è al 55esimo posto

Estorsioni: Vicenza è al 94esimo posto

Percosse: Vicenza è al 92esimo posto

Minacce: Vicenza è al 97esimo posto

Lesioni dolose: 72esimo posto

Omicidi volontari: 82esimo posto

Infanticidi: nessuno come quasi tutte le province

Tentati omicidi: 96esimo posto

Omicidi colposti: 85esimo posto

Furti: 44esimo posto

Furti con strappo: 63esimo posto

Furti di moto: 100esimo posto (11 denunce: 1,3 ogni 100 mil abitanti)

Furti di auto: 66esimo posto

Furti in negozio: 52esimo posto

Furti con destrezza: 53esimo posto

Furti in abitazione: 22esimo posto (2013 denunce, 233,4 ogni 100 mila abitanti)

Furti su auto in sosta: 36esimo posto

Rapine: 57esimo posto

Rapine in abitazione: 49esimo posto

Rapine in negozio: 66esimo posto

Rapine in pubblica via: 54esimo posto

Rapine in banca: indice zero assieme ad altre 56 province

Rapine in posta: indice zero assieme ad altre 60 province

Contraffazione marchi: 104esimo posto

Contrabbando: indice zero

Incendi: 77esimo posto

Stupefacenti: 102esimo posto

Riciclaggio: 51esimo posto

Usura: 64esimo posto

Associazione di tipo mafioso: indice denunce a zero

Associazione per delinquere: 80esimo posto

Altri delitti: 100esimo posto