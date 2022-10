CioccolandoVI – A Vicenza un weekend all’insegna del cioccolato

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre in piazza dei Signori e contra’ Garibaldi

Sarà inaugurata Venerdì 21 ottobre 2022 la 17^ edizione di CioccolandoVi, la manifestazione che porta a Vicenza il meglio della cioccolateria italiana.

Il taglio del nastro è fissato alle ore 13.00 in piazza dei Signori che, come per contra’ Garibaldi, a quell’ora vedrà gli stand già allestiti con tantissimo cioccolato di ogni forma e gusto, pronti per l’apertura al pubblico.

Per tutto il weekend, fino alle 20.00 di domenica 23 ottobre CioccolandoVi sarà l’occasione per tutti di passeggiare tra i profumati e golosi stand dei più noti creatori di cioccolato non industriale d’Italia, molti dei quali membri dell’ACAI,Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani per la tutela e la valorizzazione del Cioccolato Puro.

CioccolandoVi, fin dalla sua prima edizione, ha puntato sulla selezione delle ditte partecipanti, privilegiando quei produttori che fanno della qualità del prodotto la loro bandiera.

Il cioccolato, “cibo degli dei” sarà presente da vero protagonista, in grande quantità, per soddisfare sia chi, almeno per una volta, non potrà che cedere di fronte a tante squisitezze al cacao; sia chi di cioccolato è intenditore e va alla ricerca di sapori puri o accostamenti inusuali ed innovativi.

CioccolandoVi è organizzata da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e l’associazione 50&Più-Confcommercio.

Gli stand delle 22 ditte partecipanti saranno aperti al pubblico venerdì 21 ottobre dalle ore 13.00 alle 23.00, sabato 22 ottobre dalle ore 9.00 alle 24.00 e domenica 23 ottobre dalle ore 10.00 alle 20.00.



Per orientarsi nel weekend del cioccolato a Vicenza, l’invito è quello di visitare il sito www.cioccolandovi.it, dove si possono trovare tutti i nomi degli espositori e le iniziative degli associati Confcommercio ispirate alla manifestazione.

La presenza di un vostro giornalista all’inaugurazione di CioccolandoVi è particolarmente gradita.