Cielo da non perdere questa notte: 5 pianeti in parata

Questa è tutta la magia della meccanica celeste. Al calar della notte lunedì 27 marzo, un ammasso di cinque pianeti sarà visibile ad occhio nudo nel cielo notturno poco dopo il tramonto. Un balletto astronomico durante il quale sfileranno in ordine di apparizione Mercurio, Giove, Venere, Marte e Urano, con il celebre ammasso stellare M35 come “guest star”, senza dimenticare la Luna, che riapparirà timidamente.

Sono Mercurio e Giove che apriranno il ballo quella sera. Le due stelle appariranno circa venti minuti dopo il tramonto, puntando gli occhi verso ovest saranno visibili. Nonostante la loro intensa brillantezza, a volte sarà difficile distinguerli ad occhio nudo sopra la linea dell’orizzonte, a causa del crepuscolo. Da qui l’interesse di utilizzare un ausilio ottico per osservarli, ad esempio con un binocolo. Le due stelle saranno visibili per circa trenta minuti, prima di scomparire.

Venere invece non presenterà particolari difficoltà. Apparirà più in alto nel cielo, circa un’ora dopo il tramonto. La stella della sera, come viene soprannominata, sarà visibile fino a mezzanotte. Il pianeta Marte, con una luminosità inferiore rispetto allo scorso autunno, non dovrebbe essere troppo complicato da vedere nel cielo notturno. Per individuarlo, usa la Luna. Marte sarà appena alla sua sinistra.

Da questo punto di osservazione, spostando lo sguardo un po’ più a sinistra, potrai scorgere l’ammasso stellare M35, che si trova nella costellazione dei Gemelli. Urano chiuderà questa parata planetaria. Essendo poco visibile ad occhio nudo, sarà imperativo munirsi di binocolo per osservarlo. Il modo più semplice è usare il pianeta Venere come riferimento. Urano sarà in alto alla sua sinistra, lo potrete distinguere grazie al suo bagliore verdastro.