In Francia le farmacie da mesi a secco di medicinali

Anche dopo la pandemia di Covid-19, il problema delle carenze di farmaci persiste. Nonostante alcune misure adottate dal governo per cercare di risolvere la situazione, le farmacie si sono trovate ad affrontare una serie di difficoltà negli ultimi mesi. Questa realtà è testimoniata quotidianamente da Béatrice Cléraz, intervistata nel video che apre questo articolo. “Ho qui una prescrizione per un antibiotico per bambini, quindi vado a controllare se ce ne sia disponibile in magazzino”, spiega. Purtroppo, si trova a dover ammettere: “I miei scaffali sono vuoti.” Queste sono le sue parole registrate dal microfono di TF1 mentre discute di una prescrizione per un neonato. “Non c’è nulla che io possa fare. Sarò costretta a indirizzare questa signora verso un altro collega in un’altra area di lavoro, oppure, eventualmente, a consigliarle di recarsi a Parigi”, aggiunge con un tono di preoccupazione.

Nel corso del 2024, l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (ANSM) ha ricevuto oltre 4.900 segnalazioni riguardanti la mancanza di farmaci cruciali. Antibiotici, colliri, trattamenti per l’ipertensione, il colesterolo e persino l’epilessia sono tra i farmaci che spesso non sono disponibili nelle farmacie. Rispetto al 2022, le segnalazioni di rischi legati a tensioni o interruzioni nella fornitura di molecole terapeuticamente importanti sono aumentate del 30% nel 2023.

Ogni giorno, i farmacisti devono mettere in atto soluzioni creative per cercare di limitare al massimo i danni causati dalla mancanza di farmaci. Tuttavia, questa ricerca di alternative è estremamente impegnativa in termini di tempo, come sottolineato dall’Unione dei sindacati dei farmacisti comunitari (Uspo) in un recente comunicato stampa: “I farmacisti dedicano in media quasi 12 ore settimanali alla ricerca di soluzioni alternative”. “Chiamiamo i nostri colleghi, cerchiamo di vedere se qualcuno di loro ha il prodotto desiderato disponibile in magazzino. Altrimenti, se la situazione è urgente, contattiamo il medico per valutare possibili alternative terapeutiche”, conferma Béatrice Cléraz. Tuttavia, ci sono farmaci, come quelli utilizzati per il trattamento del cancro, per i quali trovare alternative è particolarmente complicato. “Questo può mettere a rischio la vita dei pazienti”, sottolinea.