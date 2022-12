CHIAMPO sempre più green: SIGLATO PROTOCOLLO PLASTICFREE

Continuano le politiche a favore dell’ambiente a Chiampo. Il Comune ha, infatti, siglato un protocollo d’intesa con PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS, il primo della Valle del Chiampo

PLASTIC FREE è un’associazione di volontariato nota a livello nazionale che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. Promuove e organizza iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica come, per esempio, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio (es. parchi, spiagge etc.) con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi iscrivendosi all’associazione. E’ in prima linea sulla raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti pericolosi.

L’obiettivo del Protocollo d’Intesa siglato con il Comune di Chiampo, è quello di semplificare i passaggi burocratici tra le parti per permettere la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio e creare un canale di comunicazione diretto tra Comune di Chiampo e Plastic Free, per lo sviluppo dell’Associazione sul territorio e per il miglioramento della città verso la tematica green.

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Chiampo, Massimo Masiero: “Si tratta di un passo importante, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione, sempre attenta alla promozione della cultura ecologica, delle buone pratiche e della difesa dell’ambiente. Plastic Free è impegnata su tutto il territorio nazionale e la collaborazione con Chiampo ci spinge a continuare e potenziare le politiche di sostenibilità”.

“Un nuovo patto per l’ambiente – dichiara il sindaco Matteo Macilotti – che coinvolgerà ancora di più la nostra cittadinanza, chiamata ad un ruolo attivo nell’idea che abbiamo sempre promosso che il paese appartiene a tutti e che ognuno deve fare la propria parte. E’ importante l’attenzione riservata dal Protocollo all’educazione fatta nelle scuole perché i più giovani possono davvero cambiare il futuro se informati, educati e coinvolti nella tutela del nostro territorio”.

Le attività che potranno essere organizzate con Plastic Free sono molteplici:-

Appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi.

Lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto.

Informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio.

Informazione e sensibilizzazione attraverso stand

Passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio.

Segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva.

Il Comune di Chiampo si impegna a supportare le attività di Plastic Free in diversi modi: