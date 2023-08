Chiampo – Festa per nonna Rosina che compie 100 anni

A Chiampo nonna Rosina spegne 100 candeline, grande festa con i familiari e con la visita del sindaco Filippo Negro e del parroco don Vittorio Montagna.

Superare il traguardo dei 100 anni è sempre una grande impresa, soprattutto se lo si fa in buone condizioni di salute e se la comunità accorre per festeggiare.

L’importante traguardo è stato raggiunto da nonna Rosina, residente da sempre in via Radi.

Rosina Dalla Benetta è nata il 31 luglio 1923 nella contrada “Povoleri” nel comune di Nogarole Vicentino; il 15 febbraio del 1947 si sposa con Lino Zordan che attende con grande apprensione dal ritorno della ritirata di Russia e dalla loro unione nascono 6 figli, 4 femmine e 2 maschi, il maggiore dei quali di trasferisce in Australia dove vive da 45 anni.

Nonna Rosina, nel corso della sua lunga esistenza, ha superato numerose battaglie, una guerra mondiale, le pandemie ed è grazie a lei che ora la grande famiglia può contare 12 nipoti e ben 13 pronipoti.

Il segreto per la sua longevità? “prendere la vita con tranquillità e lentezza (slow life)” – dicono figli e nipoti. Il 100° compleanno corona una vita trascorsa con passione per la famiglia e il lavoro in campagna, una vita in cui ha assaporato la genuinità di uno stile di vita senza avere forse mai la piena consapevolezza della frenesia che ci travolge nei nostri impegni quotidiani.

Per festeggiare, domenica a pranzo, la famiglia si unirà a parenti e amici per un totale di circa 80 persone.