CHIAMPO – Campo parrocchiale, ok per l’acquisizione

Il Comune di Chiampo ha recentemente approvato in Consiglio Comunale l’acquisizione dalla Parrocchia del campo parrocchiale di via Milano. Da tempo, infatti, le associazioni sportive del paese chiedono di intervenire sull’area del campo che, assieme alle pertinenze, è ammalorata e necessita di riqualificazione.

L’amministrazione, per poter procedere, ha così avviato una trattativa per l’acquisizione con la Parrocchia (il valore dell’area è stato quantificato in 360 mila euro). Dopo l’ok del consiglio comunale e l’approvazione da parte della commissione parrocchiale, è stata protocollata lunedì 8 maggio l’autorizzazione a procedere alla vendita al Comune da parte della Parrocchia.

Arriva così al traguardo un ambizioso progetto di riqualificazione, che porterà in centro storico un’area sportiva comunale e che comprenderà un nuovo campo da calcio, un’area polisportiva e un parcheggio con 80 posti auto.

Di pari passo con la trattativa, infatti, l’amministrazione ha redatto un progetto che prevede:

-l’ampliamento dell’attuale campo da calcio, la sua trasformazione in sintetico, tali da renderlo utilizzabile per il calcio, il rugby e altre manifestazioni sportive o ludiche.

-la riqualificazione dell’attigua area parcheggio con la creazione di 80 posti auto

-la realizzazione di una piastra sportiva polivalente, di libero accesso ed utilizzabile per volley, basket o altri sport.

L’area verrà decisamente riqualificata e resa fruibile per tutti gli sportivi e le associazioni di Chiampo.