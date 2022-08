Che fare dopo il diploma? Quattro corsi di laurea a Vicenza nelle professioni sanitarie

Sono aperte le iscrizioni ai costi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia,

Ostetricia e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia

L’ULSS 8 Berica è sempre più un punto di riferimento anche per la formazione dei futuri operatori sanitari, grazie alla collaborazione attivata con l’Università degli Studi di Verona per i corsi di laurea triennali in Infermieristica e in Fisioterapia, e con l’Università degli Studi di Padova per i corsi di laurea – anche questi triennali – in Ostetricia e in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia.

Tutti sono ospitati presso il nuovo polo universitario a Monte Berico, inaugurato in ottobre del 2020, dove sono disponibili ampi spazi dedicati per le lezioni, le esercitazioni e i laboratori.

Spazi necessari a ospitare una presenza universitaria sempre più numerosa: nell’anno accademico 2021-2022 erano complessivamente 420 gli studenti iscritti, che hanno potuto frequentare le lezioni in presenza oppure seguirle in streaming – in caso di isolamento per Covid – grazie ai sofisticati impianti audio-video in dotazione.

Il tutto con un tasso di occupazione, al termine del percorso formativo, estremamente elevato: addirittura tra il 97% e il 100% nelle quattro professioni. Non solo, l’offerta formativa del polo universitario delle professioni sanitarie dell’ULSS 8 Berica risulta particolarmente apprezzata dagli studenti, che esprimono livelli di soddisfazione molto elevati per il percorso formativo svolto.

«Sicuramente – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – i neodiplomati oggi trovano nei quattro corsi di laurea sulle professioni sanitarie organizzati a Vicenza un’opportunità importante per costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni e con la certezza di trovare immediatamente un lavoro al termine degli studi. Sappiamo quanto il mondo della sanità attualmente sia alla ricerca di giovani preparati e motivati e questo non riguarda solo i medici. Per questo motivo come Azienda siamo fortemente impegnati a sostenere questi corsi di laurea, anche nell’ottica di reperire più facilmente in futuro le figure professionali di cui necessitiamo».

Il corpo docenti è costituito sia da professori universitari sia da professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di garantire l’acquisizione di contenuti disciplinari e competenze professionali specifiche. I corsi garantiscono inoltre un contatto diretto con il mondo del lavoro fin dal primo anno, attraverso la programmazione di stage presso le Unità Operative e i Servizi dell’ULSS 8 Berica o in strutture convenzionate, in affiancamento a professionisti appositamente formati per l’insegnamento clinico e la supervisione degli studenti.

Le iscrizioni ai corsi per l’anno accademico 2022-023 sono aperte dal 12 luglio: sono previsti 120 posti per il corso in Infermieristica, 25 per quello in Fisioterapia, 17 e 18 posti rispettivamente per Ostetricia e per Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia.

Per informazioni relative ai corsi attivi presso il polo universitario delle Professioni Sanitarie dell’Azienda ULSS 8 Berica è possibile rivolgersi al personale della segreteria del polo universitario al n. telefonico: 0444-754302 o consultare i siti Internet degli Atenei.