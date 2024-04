Cercate lavoro? Re Carlo III cerca una governante, il salario è… sorprendente

Carlo III sembra essere attento ai suoi affari finanziari. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il re, attualmente impegnato nella lotta contro il cancro, è alla ricerca di una nuova governante per la sua residenza reale di Holyroodhouse a Edimburgo, in Scozia, che vanta ben 289 stanze.

L’offerta di lavoro pubblicata dalla famiglia reale britannica specifica che il candidato deve dimostrare “standard esemplari in un ambiente incredibile” e essere in grado di collaborare in team per “raggiungere risultati eccezionali”.

Il salario minimo in Scozia è di 12 sterline l’ora, e il candidato prescelto per questa posizione part-time lavorerà quattro giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica. Questo è quanto riportato dalla stampa britannica, e appare sorprendente, soprattutto considerando che il re è a capo di un patrimonio di quasi 700 milioni di euro.

Nonostante lo stipendio non sia elevato, l’annuncio mette in evidenza tutti i vantaggi di cui potrà godere il fortunato candidato. Si parla di “25 giorni di ferie annuali, che aumenteranno a 30 nel tempo, un regime pensionistico e opzioni di congedo, anche per genitori o persone che desiderano fare volontariato”.

Inoltre, c’è l’opportunità di lavorare per la famiglia reale, con la possibilità magari di incontrare Carlo III. Mentre il monarca si sta riprendendo attualmente nella sua tenuta di Sandringham nel Norfolk, trascorre ogni estate una settimana al Palazzo di Holyroodhouse.