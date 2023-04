Celebron: “ACAV, la campagna elettorale trasforma il PD in Cenerentola e un ex assessore in un ultrà NOTAV”

Il ViceSindaco Matteo Celebron, candidato della Lega a sostegno del Sindaco Francesco Rucco con il centrodestra civico per il 2023/2028, commenta le esternazioni di un candidato sindaco sulla ACAV.

“Le elezioni hanno il potere magico di trasformare chi ha avuto le massime responsabilità sul modo in cui è stato fatto il progetto della ACAV approvato dalla maggioranza a guida Partito Democratico in una specie di Cenerentola che appare ora dopo aver messo la scarpetta da candidato sindaco del Partito Democratico e fingere di non esserci mai stato prima. E ha il potere altrettanto magico di trasformare un ex assessore che ha condiviso le scelte sulla ACAV in un contestatore ideologico dell’alta velocità a Vicenza, tirando fuori più o meno una volta alla settimana una ragione per demolirla con toni che ci riportano alla Val di Susa o giù di li.” Lo afferma il vicesindaco Matteo Celebron, candidato della Lega a sostegno del Sindaco Francesco Rucco con il centrodestra civico per il 2023/2028, a commento delle ennesime esternazioni di un candidato sindaco oggi sulla TAV.

“Noi ce ne occupiamo quotidianamente da 5 anni e abbiamo avuto il coraggio sia di cambiare le scelte fatte da candidati sindaci del PD sia di gestire con attenzione e informazione ai cittadini la realizzazione di quello che sta partendo nell’interesse di tutta la città senza lasciare indietro nessuno. Come dimostra anche l’ufficio per assistere gli espropriati, che noi avevamo già avviato quando qualcuno lo prometteva come ideona a effetto in una delle tante conferenze stampa elettorali piene di nostre azioni”.