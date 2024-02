CAVAZZALE – Strani viavai da un’abitazione: arrestato spacciatore 29enne

Dopo le segnalazioni di presunte attività di spaccio di stupefacenti pervenute dall’Amministrazione Comunale di Monticello Conte Otto, già dai primi giorni di gennaio è stata organizzata una specifica attività di osservazione e controllo.

Gli agenti del Consorzio Nordest Vicentino hanno notato un frequente viavai di soggetti da

un’abitazione di Cavazzale. I successivi accertamenti consentivano di verificare alcune cessioni di

sostanze stupefacenti, con il sequestro di 5 dosi di eroina e 1 dose di cocaina, e, conseguentemente ,

di segnalare 5 Persone alla Prefettura di Vicenza quali assuntori.

Sulla base di tali riscontri investigativi, il 30 gennaio 2024 è stato organizzato uno specifico

servizio di controllo.

Alle 10.15 veniva seguito un uomo che, uscendo dall’abitazione di Cavazzale, si stava allontanando verso Vicenza con bici elettrica. Lo stesso, fermato da una pattuglia, da subito palesava un ingiustificato stato di agitazione, motivo per cui il soggetto veniva accompagnato in comando allo scopo di procedere con perquisizione personale.

La perquisizione consentiva di rinvenire, nascosto nell’abbigliamento intimo indossato dallo stesso, un sacchetto in cellophane contenente 36 involucri di eroina confezionati singolarmente ed 1 involucro di cocaina, per un peso complessivo lordo di g. 25.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, il cane antidroga Ronnie segnalava la presenza di ulteriore sostanza stupefacente occultata negli spazi comuni dell’abitazione condivisa con altre persone. All’interno di una vecchia caldaia venivano infatti rinvenuti 5 grammi di marijuana, 15,5 grammi di ketamina, 7,6 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina.

L’uomo, un 29enne residente a Mogliano Veneto (TV) ma di fatto dimorante a Monticello Conte

Otto, veniva pertanto arrestato per spaccio continuato di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata del 01.02.2024, il G.I.P. del Tribunale di Vicenza convalidava l’arresto disponendo

la Custodia Cautelare in Carcere del 29enne.