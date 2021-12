Casello A4 e Pedemontana: ecco cosa si è deciso oggi a Montecchio

Si è riunito oggi, a Vicenza, il tavolo di coordinamento dei lavori sulle infrastrutture di rilevanza nazionale presenti a Montecchio Maggiore, cioè il nuovo casello della A4, la linea AC/AV tra Verona ed il bivio di Vicenza, e lo svincolo della Pedemontana Veneta con la A4. Erano presenti i comuni di Montecchio Maggiore e di Brendola, i rappresentanti di RFI, A4, IRICAV 2 e la Provincia di Vicenza, coordinati dalla Regione.

Oggetto dell’incontro odierno – che si inserisce all’interno di un percorso avviato oltre un anno fa dalla Regione con la costituzione di un tavolo di coordinamento per le aperture delle tratte parziali della Pedemontana – è stata la valutazione sulla soluzione da adottare per il rifacimento del sovrappasso di Via della Battaglia, sulla strada comunale che va dalla rotonda all’uscita del casello e fino alla statale n.11, da parte di IRICAV. Dopo aver analizzato la situazione dei flussi di traffico attuali e di quelli previsti con la sovrapposizione dei cantieri secondo i cronoprogrammi dei singoli lavori, si è convenuto di non aggravare la situazione con l’apertura della tratta parziale della Pedemontana, tra Montecchio e Castelgomberto, preventivata per la prossima primavera.

Si è deciso inoltre di procedere congiuntamente su due fronti. Da un lato gli accordi prevedono la programmazione delle attività per la realizzazione del sovrappasso di via del Melaro, per il quale il manufatto è a carico di IRICAV 2 mentre le due rampe sono una a carico della Provincia ed una a carico del comune di Montecchio. Dall’altro, vista l’impossibilità di completare i lavori del sovrappasso in tempi utili per sopperire alla chiusura di Via della Battaglia, si è individuata una soluzione provvisoria di percorsi alternativi per il traffico, da porre in atto da parte di IRICAV 2, in tempi brevissimi e comunque preventivi alla data di chiusura della strada comunale. Entro il 10 gennaio sarà approntata una bozza di accordo da sottoscrivere.

“Il tavolo odierno è indicativo dell’ottimo lavoro di squadra compiuto dal territorio, con l’obiettivo di contemperare la contrazione dei tempi assegnati alle opere di AV/AC, finanziati col PNRR, e le esigenze di sostenibilità rispetto ai cantieri delle grandi opere”, ha commentato la Vicepresidente e Assessore Alle infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti.

Si è infine deciso di mantenere attivo il tavolo costituito al fine di monitorare periodicamente l’andamento di tutti i lavori, coordinare le interconnessioni dei futuri cantieri e valutare l’efficacia dei percorsi alternativi, decisi anche in vista di possibili aggiustamenti in corso d’opera.

“Il mio ringraziamento va sia ai sindaci per l’efficace contributo fornito, anche con soluzioni pragmatiche, sia a RFI e IRICAV 2 per la fattiva collaborazione dimostrata nell’individuare la soluzione più efficace”, ha concluso la Vicepresidente.