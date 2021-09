Cartigliano: quattro anziani deceduti per Covid in una casa di riposo

Il Giornale di Vicenza riporta della morte di quattro persone, tutte oltre i 90 anni, in una casa di riposo a Cartigliano, dove il virus si è diffuso e ha ucciso gli anziani nonostante fossero vaccinati. Il focolaio è ora in regressione e il personale che era rimasto infetto sta piano piano tornando in servizio.

L’età delle vittime varia dai 92 ai 99 anni e, come sottolinea il sindaco, Germano Racchella, non bisogna far passare il messaggio errato dell’inutilità vaccinale: “È stato proprio il vaccino a fare sì che tutti gli altri anziani colpiti dal Covid se la siano cavata con qualche linea di febbre. Quanti sarebbero morti se non avessimo avuto il vaccino?”.

Il focolaio era emerso a metà agosto, grazie agli screening periodici. La direzione aveva allertato l’Ulss 7, segnalando che il virus aveva colpito 19 ospiti su 69 e 6 operatori. Solo tre non erano vaccinati. Isolati i postivi, il contagio è stato contenuto, impedendo che altri ospiti si ammalassero, anche se al massimo punto del focolaio in 49 sono risultati positivi.

La situazione si sta mano a mano normalizzando e tra poco la struttura dovrebbe tornare ad operare a pieno regime, togliendo dall’isolamento gli anziani negativizzati.