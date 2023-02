CARABINIERI – Un anno di attività contro le irregolarità nel lavoro: decine di provvedimenti

Costante controllo dei cantieri, lotta al fenomeno del “caporalato” e allo sfruttamento del

“lavoro nero”, sicurezza sul lavoro. Sono questi i 4 pilastri su cui si fonda l’incessante servizio

del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Incardinato all’interno della

Direzione Territoriale del Lavoro, dalla quale dipende funzionalmente, il NIL è una

specialità dell’Arma dei Carabinieri formata sul piano giuslavoristico e sulla prevenzione

degli infortuni sul lavoro. Il reparto dipende gerarchicamente dal Comando Gruppo

Carabinieri per la Tutela del Lavoro con sede a Venezia e ha competenza su 4 regioni

amministrative (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche). La prevalenza

dell’attività viene condotta insieme ai colleghi del Comando Provinciale Carabinieri di

Vicenza, che, in sinergia con la Prefettura, attraverso una qualificata attività informativa,

individua le potenziali criticità presenti nel territorio.

Al riguardo, nel 2022, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha promosso una

campagna straordinaria nel settore edile, che ha visto, da febbraio a luglio dello scorso anno,

il NIL impegnato, unitamente ai Carabinieri del Comando Provinciale, nell’accesso ad 11

cantieri edili, nell’ambito dei quali sono state controllate complessivamente 47 aziende.

Questa sinergia fa sì che la quasi totalità dei controlli eseguiti abbia avuto esito positivo, con

conseguente emissione di verbali amministrativi o sanzioni penalmente rilevabili.

Altresì fondamentale è stata anche la collaborazione tra l’Arma territoriale e il NIL

nell’espletamento di alcune attività di polizia giudiziaria di seguito riportate.

− Indagine denominata “POLVERE DI STELLE”, iniziata nel 2019 a seguito di un accesso

ispettivo effettuato in agricoltura nel basso vicentino e conclusasi con l’esecuzione di

un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 soggetti, per “associazione a delinquere

finalizzato allo sfruttamento della manodopera in agricoltura” – emessa dal Tribunale di Verona

e identificazione di 50 lavoratori sfruttati;

− Indagine denominata “SMART ROMANIA”, condotta unitamente ai militari della Compagnia

Carabinieri di Bassano del Grappa, che ha consentito di deferire in stato di libertà, alla Procura

della Repubblica di Vicenza, 140 cittadini rumeni, i quali, mediante false autocertificazioni,

avevano percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per complessivi 461.341 €;

− Indagine denominata CHICKEN COLLECTION”, condotta unitamente di militari della

Stazione Carabinieri di Rosà e del Nucleo Operativo della Compagnia CC di Bassano Del Grappa.

L’attività inizialmente sviluppata nella provincia di Vicenza si è poi conclusa nel veronese ed

hanno portato all’emissione, da parte del Tribunale di Verona, di una ordinanza di custodia

cautelare a carico di un cittadino marocchino per “sfruttamento della manodopera in agricoltura”.

Durante le indagini sono stati identificati 15 lavoratori sfruttati e tutti irregolari sul territorio

nazionale.

− Totale delle persone deferite in stato di libertà nel 2022 nr. 264 di cui:

• 14 persone per violazioni del C.P. che vanno dall’art. 603 Bis (caporalato) art. 590 (lesioni

gravi in materia di lavoro), art. 640 bis (truffa aggravata), art. 368 (calunnia) art. 629

(estorsione)

• 250 persone deferite per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività Ispettiva: aziende controllate nr. 111 di cui:

IN MATERIA DI LAVORO:

Cod. Ateco

Vigilanza in

materia di

lavoro

“A” Agricoltura 1

“C” Attività manifatturiere 4

“F” Costruzioni 6

“G” Commercio ingrosso e dettaglio 8

“I” Attività servizi di alleggio e ristora 5

“N” Agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1

“R” Attività sportive, di intrattenimento e divertimento 1

“S” Altre attività di servizi 1

Totale 27

Violazioni in materia di lavoro maggiormente riscontrate:

− Lavoro “nero”

− Riqualificazione contratti di lavoro che sono stati ricondotti a contratti di lavoro a tempo

indeterminato a tempo pieno o tempo parziale:

• Stagisti

• Apprendisti

• Contratti a tempo parziale

• Contratti intermittenti

− Distacchi comunitari irregolari

− Totale sanzioni amministrative contestate: € 249.730

− Totale contributi e premi assicurativi recuperati € 109.615

Totale dei lavoratori verificati nr. 307 di cui

• Nr. 165 extracee

• Nr. 142 italiani o comunitari

• Nr. 88 in nero di cui

• 56 irregolari sul territorio nazionale

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

Cod. Ateco Vigilanza in materia di

sicurezza

“A” Agricoltura 1

“C” Attività manifatturiere 9

“F” Costruzioni 47

“G” Commercio ingrosso e dettaglio 9

“I” Attività servizi di alleggio e ristora 10

“L” Attività Immobiliari 1

“M” Attività Professionali, scientifiche e tecniche 5

“N” Agenzie di viaggio, servizi di supporto alle

imprese

1

“S” Altre attività di servizi 1

Totale 84

Violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro maggiormente riscontrate:

Edilizia:

− Mancanza di idonei parapetti per cui pericolo di cadute da altezze superiori ai 2 metri

− Piano di calpestio degli impalcati (tavole non idonee, non affiancate una all’altra, tavole

sovrapposte, piano di calpestio posto a più di 20 cm. dall’immobile

− Mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza

− Mancata verifica delle funi e catene delle gru a torre

− Mancata formazione del personale dipendente come disposto da conferenza Stato/Regioni del

27.11.2011

− Mancata consegna/uso dei Dispositivi di Protezione personali

Altri settori:

− Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

− Mancata formazione del personale dipendente come disposto da conferenza Stato/Regioni del

27.11.2011

− Mancata designazione e di conseguenza formazione degli addetti alla squadra emergenza (primo

soccorso, antincendio ed evacuazione)

− Rimozione sicurezza sui macchinari

− Impianti mancanti di certificato di conformità oppure non sottoposti a verifiche previste dalla

normativa

− Violazioni sul rischio chimico

− Violazioni sul rischio movimentazione manuale dei carichi

− Mancata consegna/uso dei Dispositivi di Protezione personali

Contestate sanzioni penali per un importo di € 373.290

SOSPENSIONI DALL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE EFFETTUATE AI SENSI

DELL’ART. 14 DEL D.LGS 146/2021

Tipo sospensione:

lavoro nero sup. al 10% Gravi violazioni in materia di sicurezza

Nr. 9 Nr. 37

Importo sanzioni € 24.500 Importo sanzioni € 185.700

Cod. Ateco “C” Attività Manifatturiere 2 Codice Ateco “C” Attività Manifatturiere 5

Cod. Ateco “F” Costruzioni 3 Codice Ateco “F” Costruzioni 12

Cod. Ateco “G” Commercio ing. e dett. 1 Codice Ateco “G” Commercio ing. e dett. 8

Cod. Ateco “I” Att. Alleggio e ristorazio 2 Codice Ateco “I” Att. Alleggio e ristorazio 6

Cod. Ateco “L” Att. Immobiliari 1 Codice Ateco “L” Att. Immobiliari 1

Cod. Ateco “S” Altre attiv. Di Servizi 1 Codice Ateco “S” Altre attiv. Di Servizi 1

In totale sono state contestate sanzioni amministrative per ottenere la revoca del

provvedimento di sospensione pari ad € 210.200