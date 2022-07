CARABINIERI – Quattro ufficiali del Vicentino vengono promossi

Questa mattina, nella sala conferenze del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, il

Comandante Provinciale, Col. Nicola Bianchi, durante un breve ma sentito momento di aggregazione,

ha voluto complimentarsi personalmente con alcuni Ufficiali in servizio nella provincia che, proprio

in questi ultimissimi giorni sono stati promossi al grado superiore.

In particolare:

il Ten. Ambrogio MAGGIO, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Thiene, è

stato promosso al grado di Capitano;

promosso al grado di Capitano;

è stato promosso al grado di Tenente;

attualmente in esperimento pratico presso la Compagnia di Vicenza, è stato promosso al grado

di Tenente.

Il Comandante Provinciale, oltre a rinnovare le congratulazioni agli Ufficiali neopromossi, ha ribadito

l’importanza di un’azione di comando finalizzata al raggiungimento di una costante e attenta

vicinanza al cittadino.