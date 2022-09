CARABINIERI – A Vicenza il nuovo Comandante della Compagnia col. Giuseppe Moscati e il nuovo comandante del Reparto Operativo col. Salvatore Gueli

Cambio della guardia al Comando dei Carabinieri di Vicenza. Prende il testimone da Nicola Bianchi il colonnello Giuseppe Moscati, che stamane si è presentato alla stampa assieme al colonnello Salvatore Gueli, nuovo comandante del Reparto Operativo.

Moscati accoglie con entusiasmo e fiducia il suo nuovo importante incarico. Ha sottolineato l’importanza del rapporto con gli organi d’informazione. “Se i carabinieri devono accertare la verità -ha detto- i giornalisti la devono raccontare. Vicenza è una terra ricca, con un importante tessuto imprenditoriale. Daremo attenzione a tutto, partendo dalla base, dalla vicinanza alle fasce più deboli perseguendo i reati predatori, dai furti alle rapine agli scippi ponendo la massima attenzione verso altri crimini odiosi come la violenza di genere. Dobbiamo vegliare -ha aggiunto- assieme alla Prefettura e alle altre forze dell’ordine sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e prevenirli. Non possiamo non tenere conto della situazione di debolezza creatasi dopo la pandemia in concomitanza con la crisi economica, che ha creato vantaggi alla criminalità organizzata per attaccare imprese sane”.

Si è presentato anche il nuovo comandante del Reparto Operativo, colonnello Salvatore Gueli, che prende il posto del colonnello Alessandro Giuliani. Gueli conosce il Veneto, sia per motivi famigliari, sia per aver lavorato in passato nel Veronese. Proviene dalla Dia di Brescia.

Ecco la nota biografica del comandante Moscati

Originario di Roma, 45 anni, ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, l’Accademia Militare

di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel grado di Tenente, è destinato a Milano, dove ricopre in successione gli incarichi di Comandante di Compagnia dell’allora 3° Battaglione “Lombardia”, impegnato nei servizi di ordine pubblico, di Comandante di Sezione del Nucleo Radiomobile, impiegato nel servizio di pronto intervento nel capoluogo lombardo, e di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Milano-Duomo, unità investigativa competente sul centro della città.

Promosso Capitano, assume dapprima l’incarico di Comandante della Compagnia di Borgo Valsugana (TN) e, successivamente, di Comandante della Compagnia di Catania Piazza – Dante.

Nel grado di Maggiore e Tenente Colonnello, approfondisce la propria esperienza nell’ambito dello Stato Maggiore, venendo impiegato a Roma, presso la Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma, fulcro dell’attività operativa a livello centrale, presso una Sezione dell’Ufficio Operazioni e poi, da Capo Sezione, presso l’Ufficio Personale Marescialli, dove si occupa di disciplina e contenzioso. Negli ultimi tre anni, ha curato la formazione dei futuri Marescialli dell’Arma, assumendo l’incarico di Comandante di Battaglione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri a Firenze. Promosso Colonnello, ha assunto, dallo scorso 12 settembre, l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza.

Ha partecipato alla missione delle Nazioni Unite in Bosnia ed Erzegovina, a Sarajevo, e all’operazione

“Antica Babilonia” a Nassiriya (Iraq). Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito un Master di II livello in Scienze Giuridiche ed Economiche.

Sposato, ha una figlia di 8 anni.