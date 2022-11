Cantieri edili a Chiampo e Trissino: denunciati 15 imprenditori, sanzioni per 156 mila euro. Trovata società sconosciuta con lavoratori in nero

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, unitamente ai Comandi Stazione di Chiampo e Trissino, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo finalizzata alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, ha svolto mirati controlli all’interno dei cantieri edili nei Comuni di Trissino e Chiampo.

I ispettivi hanno permesso di accertare la presenza, all’interno del cantiere edile di Trissino, di una società rumena completamente sconosciuta agli Enti preposti che operava in sub appalto ad una società veronese.

A seguito di ciò i 10 operai della società rumena sono stati posti alle dirette dipendenze della società per la quale lavoravano in sub-subappalto con immediata sospensione dell’attività imprenditoriale sia per lavoro nero, sia per gravi violazioni in materia di sicurezza. In totale nei tre cantieri ispezionati sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza 15 imprenditori e sono stati emessi 4

provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui 1 per lavoro nero e 3 per

gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Complessivamente sono state elevate nr. 19 sanzioni per un importo pari a circa 120.000 euro, contestate 10 violazioni di maxi-sanzione per lavoro nero per un importo pari a € 36.000 e sono stati recuperati contributi e premi per un importo di oltre 60.000 euro. Le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state irrogate per la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza, per il pericolo di caduta nel vuoto da una altezza superiore ai 2 metri, la mancata verifica trimestrale delle funi delle gru, la mancanza di parapetti nelle aperture nei solai, la mancata formazione al personale dipendente, l’omessa verifica dell’idoneità tecnico professionale da parte del committente o responsabile dei lavori. I controlli da parte del NIL Carabinieri proseguono su tutta la provincia sempre in

collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza