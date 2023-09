Campionato Italiano Skateboarding Street, a Schio il CIS 2023 infiamma il park cittadino

Grande show nella terza tappa del Campionato Italiano Skateboarding 2023 per la specialità Street, andato in scena a Schio, dal 2 al 3 settembre scorsi. A regalare spettacolo i migliori interpreti italiani della disciplina olimpica. Teatro di gara il nuovissimo Schio Skatepark di Viale ventinove aprile, inaugurato lo scorso 10 giugno. L’Associazione Lethal Skate Posse ha davvero pensato a tutto, con un’organizzazione impeccabile nel corso di tutto il weekend. Evento realizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici e di Italian Skateboarding Commission, con il patrocinio del Comune di Schio.

Gare che, come per le prime due tappe del Campionato, hanno fornito indicazioni molto positive per tutto il movimento dello skateboard tricolore, nettamente in crescita, in particolare dal punto di vista tecnico. Nella categoria senior femminile è la campionessa italiana in carica, Asia Lanzi, atleta delle Fiamme Gialle, che dopo una perfect run centra il gradino più alto del podio. Tra i senior maschi, Jack Thompson con un flow pazzesco e dei trick davvero tecnici sale sul gradino più alto del podio.

Nella categoria junior maschile trionfa ancora Morgan Shaw, che non delude mai con le sue perfect run e con trick chirurgici. Torna invece sul gradino più alto del podio della junior femminile, Lara Bidin. Il suo flip rimarrà per molto tempo negli occhi di tutti.

Grande coinvolgimento del pubblico presente nel weekend anche nelle gare della categoria master maschile, dove i “ragazzotti”, con un’età media di oltre 40 anni, hanno mostrato cosa vuol dire fare Skateboarding, emozionando l’intera folla e creando accese discussioni anche al tavolo dei giudici. Rispettivamente al primo, secondo e terzo posto si sono posizionati Andrea Munari, Fabio Bottelli, Fabian Paul Valenzuela Diaz.