Camper carico di droga verso il rave party: arrestati giovani di Vicenza, Treviso e Torino

Un posto di blocco dei Carabinieri di Chivasso (Torino) ha intercettato cinque individui, tutti compresi nella fascia d’età tra i 24 e i 30 anni (residenti nelle province di Vicenza, Treviso e Torino). Erano a bordo di un camper Fiat Ducato diretto verso la Francia con l’intenzione di partecipare a un rave party. I militari hanno scoperto notevoli quantità di sostanze stupefacenti e denaro contante sospettato di provenire da attività illegali.

Il controllo è stato eseguito alle 22 del 27 ottobre. Nel dettaglio, sono stati rinvenuti: 34 grammi di cocaina, 305 grammi di eroina, 603 grammi di ketamina e 256 grammi di ecstasy, suddivisi in quattro diverse confezioni in cellophane. Inoltre, sono state trovate 90 compresse di ecstasy e 35 confezioni di funghi allucinogeni, 1.770 euro in contanti.

Il camper si stava dirigendo verso il confine francese. I sospettati avrebbero affittato il mezzo. Le indagini in corso dovranno stabilire se la droga fosse destinata alla vendita in occasione dell’evento o se i cinque individui fossero semplicemente incaricati del trasporto.