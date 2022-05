CAMISANO – La circondano e le rubano il cellulare: due minorenni arrestati per rapina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I Carabinieri della stazione di Camisano Vicentino, nel pomeriggio di sabato 30 aprile, hanno arrestato in flagranza due minori, di 15 e 16 anni, sorpresi in flagrante mentre compivano una rapina; altri tre, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La segnalazione era partita da una 59enne residente nel paese; la donna aveva sentito delle urla concitate provenire dalla strada. Scesa per verificare, la signora è stata circondata da un gruppo di ragazzi. Uno degli arrestati l’ha offesa e minacciata, mentre il secondo le ha sottratto il cellulare. La donna ha quindi perso l’equilibrio, cadendo a terra e provocandosi delle abrasioni.

A quel punto, i giovani si sono dileguati. Quattro sono stati individuati e fermati a poca distanza mentre il quinto, riconosciuto dalla vittima come autore della rapina, è stato trovato poco dopo. Il giovanissimo ha comunque posto resistenza, aggredendo uno dei militari, il quale ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni. Il telefono è stato recuperato a poca distanza dai fatti.

Le perquisizioni a carico dei minori hanno permesso di rinvenire, a disponibilità degli arrestati, due passamontagna e un coltello, mentre gli altri tre disponevano anch’essi di passamontagna, coltelli e tirapugni. Il magistrato ha quindi richiesto l’accompagnamento dei due minori arrestati alla Casa di Prima Accoglienza di Treviso, mentre i tre denunciati sono stati affidati ai genitori.