Cade mentre sistema un soffitto: grave 49enne

Nella mattinata di ieri, in via Meggiaro a Este, vicino alla chiesa di San Girolamo, un 49enne di Pojana Maggiore, D.C., è caduto da tre metri e mezzo d’altezza mentre sistemava un soffitto all’interno di una villa in fase di restauro. L’operaio è ora in prognosi riservata anche se non parrebbe non rischiare la vita. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

A quanto pare, l’uomo sarebbe caduto dalla scala mentre sistemava delle travi a vista, riportando un grave politrauma. Sul posto, dopo che sono stati allertati i soccorsi, sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso da Padova. Sul posto, oltre agli addetti dello Spisal dell’Usl 6, anche i carabinieri di Ponso ed Este. I militari stanno verificando se i motivi della caduta sono legati ad un mancato rispetto delle misure di sicurezza; non è da escludere che il cantiere si fermi per qualche giorno.