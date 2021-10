Cade dall’impalcatura durante i lavori: grave pensionato 63enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un uomo, S.M., 63 anni, ieri è stato ricoverato al San Bortolo dopo una violenta caduta dall’impalcatura del cantiere edile sito in via Riello 112. Il pensionato è stato trovato da un soccorritore appena fuori dal cantiere e ha immediatamente allertato il 118. Sul posto è arrivato il Suem, i cui tecnici hanno visto immediatamente le condizioni gravi dell’uomo e lo hanno portato all’ospedale dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Secondo la ricostruzione, l’uomo non lavorava nel cantiere: bensì era stato il titolare dello stabile, poi venduto ad una coppia intenta nella ristrutturazione. Non è chiaro perché il pensionato fosse nel cantiere, dove ieri non c’era alcun operaio al lavoro.