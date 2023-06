Bretella dell’Albera inaugurata, Possamai: “L’iter è più vecchio di me”

Giornata storica, quella odierna, per Vicenza, con l’inaugurazione della variante alla SP46 alizzata da Anas, che la città e il territorio attendono da oltre 30 anni.

Il sindaco Giacomo Possamai questa mattina ha aperto gli interventi delle autorità, tra cui il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, prima del simbolico taglio del nastro e dell’apertura effettiva del tratto di strada di 5,3 chilometri, prevista per il pomeriggio.



“Oggi è davvero un giorno storico – ha detto Giacomo Possamai, ricordando anche la complessità e le lentezze burocratiche che hanno interessato questa infrastruttura – dopo 35 anni infatti inauguriamo un’opera strategica per la nostra città e per la nostra provincia. Da questa bretella, così tanto attesa, la mobilità del territorio vicentino trarrà sicuramente importanti benefici. Non vi nascondo che per me è tanta l’emozione nel tagliare questo nastro, perché si porta a compimento un’infrastruttura il cui iter si è intrecciato ineludibilmente con più di 30 anni di storia della nostra città. Potrei dire che l’idea della bretella è mia coetanea. Anzi è addirittura un po’ più vecchia di me”.

Possamai ha quindi ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione e in particolare i suoi predecessori presenti all’inaugurazione: Enrico Hüllweck ed Achille Variati, che ha promosso i finanziamenti e la progettazione dell’opera, avviandone il cantiere nel marzo 2018. Così come Francesco Rucco che ne ha seguito i lavori in questi anni.

“Ma al contempo – ha aggiunto – desidero davvero ringraziare anche i comitati di cittadini che, solitamente, nascono contro le grandi opere: ed è del tutto legittimo, anzi è un’importante funzione di controllo e una spinta a migliorare. Questo è il caso opposto: un comitato che è nato perché l’opera si facesse, e che anno dopo anno con generosità e fermezza ha continuato ad esserci e a farsi sentire. La bretella è dedicata a voi, in particolare al Comitato dell’Albera”.



“Questa è un’infrastruttura – ha concluso il sindaco – che consegniamo finalmente ai nostri cittadini, ma soprattutto alle generazioni future, che darà un volto migliore a punti nevralgici del nostro territorio, oggi spesso soffocati dal traffico”.



“Ora – ha annunciato a margine il sindaco – possiamo finalmente liberare dal traffico pesante i quartieri del Villaggio del Sole e di Maddalene con un’ordinanza che vieterà il passaggio dei tir e li indirizzerà lungo questa nuova strada”.