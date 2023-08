Brendola – Nuova bollettazione per la TARI

NUOVA BOLLETTAZIONE TARI PER IL SOLO SALDO 2023 PER UTENZE NON DOMESTICHE

Per le sole utenze non domestiche l’Amministrazione comunale ha previsto una nuova bollettazione della TARI con riferimento al solo saldo da pagare al 16 dicembre 2023, che annulla e sostituisce quello già trasmesso in precedenza.

Quindi, l’importo in acconto con scadenza 16 giugno 2023 rimane quello già ricevuto. Il nuovo modello F24 con scadenza 16 dicembre 2023 sarà disponibile al più tardi entro il mese di ottobre – novembre.

La nuova bollettazione in questione è riconducibile ad un riconteggio della TARI dovuta dalle utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere).

Infatti, Inizialmente, il piano tariffario poteva essere approvato entro il 31 maggio 2023, a fronte della scadenza dell’acconto TARI prevista il 16 giugno a Brendola. Quindi, si è convocato un Consiglio comunale al 30 maggio per:

– prendere atto del Piano Economico Finanziario (che quantifica il costo complessivo del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani), validato dal “Consiglio di Bacino di Vicenza” a fine aprile;

– approvare il Piano tariffario 2023.

Si segnala che a Brendola nel 2023 si è verificata una riduzione delle superfici delle utenze non domestiche soggette a TARI per esenzioni varie oppure per perdita di superfici tassabili (dovute ad “uscite” dal Servizio pubblico di alcuni contribuenti), con conseguente redistribuzione del costo del servizio sui rimanenti contribuenti.

Ciò ha comportato che le utenze non domestiche in essere, a parità di superficie tassabile, si sono viste un aumento nella bollettazione arrivata entro giugno, talvolta in misura anche considerevole.

Questo perché Per il nostro Comune non c’è stato il tempo tecnico per effettuare più simulazioni di tariffazione al fine di evitare che alcuni contribuenti subissero incrementi significativi della TARI.

Ma proprio il 30 maggio, il Ministero dell’Interno con decreto aveva differito il termine per l’approvazione anche del piano tariffario al 31 luglio. Al ché, sebbene approvato in Consiglio comunale il piano tariffario 2023 -appunto- il 30 maggio, si è deciso di approvare nel Consiglio comunale del 27 luglio un nuovo piano tariffario con una rimodulazione del carico fiscale per le utenze non domestiche: più nel dettaglio, la rimodulazione ha portato ad incrementi in misura maggiore per i contribuenti appartenenti alle stesse categorie dei contribuenti “usciti” dal servizio, ed a incrementi minori per tutti i rimanenti contribuenti.

Si è quindi proceduto ad una nuova bollettazione in corso di invio ai contribuenti, con il solo F24 con scadenza il 16 dicembre 2023 e che terrà conto della maggiore (o minore) TARI versata a giugno di quest’anno.

L’intervento in questione ha consentito una distribuzione del carico fiscale meno impattante sui contribuenti.