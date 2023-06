BRENDOLA – Furgone cade giù dal ponte, interviene elicottero (FOTO)

Poco dopo le 18:30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 500 in via Orna, a Brendola, per il furgone di un corriere finito giù da un ponticello, incidente che ha portato al ferimento del conducente.

A dare l’allarme e prestare il primo soccorso un vigile del fuoco di passaggio, che si stava recando a Vicenza per il turno notturno. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza il furgone ed estratto il conducente, rimasto incastrato, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem per poi essere elitrasportato in ospedale.

La SP 500 nel tratto interessato dall’incidente è rimasta bloccata durante le operazioni di soccorso fino al decollo dell’elicottero. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21.