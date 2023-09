BRENDOLA – Autocarro a fuoco: danneggiate anche le linee telefoniche

Poco dopo le 9:30, di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti a San Vito di Brendola per l’incendio di un autocarro cassonato: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista aveva appena scaricato un carico di sassi ed era in rientro quando ha notato del fumo venire fuori dal motore, si è subito fermato ed è sceso, provando a spegnere con un estintore le fiamme. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno spento del tutto l’incendio, che intanto avevano interessato completamente l’autocarro. Danneggiate dalle fiamme i cavi della linea telefonica e l’impianto di messa a terra di una linea elettrica. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area sono terminate dopo le 12.