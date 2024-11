Falsi tecnici Viacqua segnalati a Breganze

Il servizio clienti di Viacqua ha ricevuto una segnalazione dal territorio del comune di Breganze in merito alla possibile presenza di falsi tecnici del gestore idrico.

Secondo il contatto ricevuto, riferito nello specifico alla zona di Via Prosdocimi, due persone si sono presentate alla porta di un utente chiedendo di poter accedere all’interno dopo aver ricevuto a loro volta delle segnalazioni di possibili perdite d’acqua.



Viacqua ha quindi specificato che in caso di anomalie riscontrate nei pressi di un’utenza, l’azienda procede dapprima al contatto telefonico o alla comunicazione scritta. Ogni operatore incaricato, inoltre, è dotato di tesserino di riconoscimento che può essere verificato in pochi minuti durante l’orario di servizio chiamando il numero verde 800 154242, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

L’Azienda ricorda che i tecnici di Viacqua non possono richiedere alcuna forma di pagamento.

Si raccomanda, in casi dubbi, di contattare le Forze dell’Ordine.